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23.09.2019

Gerçekler Esra Erol'da ortaya çıktı! Babanın kızına yaptırdıkları mide bulandırdı

Esra Erol yeni bir olayla Türkiye'nin gündemine oturdu. ATV ekranlarındaki Esra Erol'da canlı yayınında Türkiye'yi sarsan bir olay yaşandı. Yüzde 50 engelli olan 23 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia eden baba Nail Kurt hakkında gelen ihbarlar emniyet güçlerini harekete geçirdi. Esra Erol'un programındaki gelişmeler sonrası gerçekler ortaya çıkarak, bir genç kızın daha hayatı kurtuldu..

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