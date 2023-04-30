30 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gençlere ücretsiz 10 GB internet

Gençlere ücretsiz 10 GB internet

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.04.2023 11:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesinde, gençlere ücretsiz 10 GB internet ve teknolojik ürünlerde vergi muafiyeti müjdesi vermişti. Peki şartlar nasıl olacak? A Haber muhabiri Esra Keskin detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gençlere ücretsiz 10 GB internet
Gençlere ücretsiz 10 GB internet
Hollanda’daki Türk taksicilere haksız ceza
Hollanda’daki Türk taksicilere haksız ceza
İşte kavuşma anları
İşte kavuşma anları
Önce güneşlendi sonra...
Önce güneşlendi sonra...
13 yaşında kahraman oldu
13 yaşında kahraman oldu
Gizemli ışık geceyi aydınlattı
Gizemli ışık geceyi aydınlattı
O ilimizde kar sürprizi
O ilimizde kar sürprizi
Meteorolojiden 20 il için sarı kodlu alarm!
Meteorolojiden 20 il için sarı kodlu alarm!
Kırklareli’nde fabrikadaki yangın söndürüldü
Kırklareli'nde fabrikadaki yangın söndürüldü
Annesini canice katletmişti! Beraatini talep etti
Annesini canice katletmişti! Beraatini talep etti
Senaryoları aratmayan olay!
Senaryoları aratmayan olay!
Yatak odasında 10 dakikada infaz!
Yatak odasında 10 dakikada infaz!
Daha Fazla Video Göster