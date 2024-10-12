Gençler neden suç işliyor?

İstanbul Fatih’te 19 yaşındaki Semih Çelik'in, Ayşenur Hilal ve İkbal Uzuner'i katletmesi tüm Türkiye’yi derinden yaraladı. Peki çocukların ve gençlerin suça itilme nedenleri neler? İşte A Haber ekipleri bu soruyu halka sordu.

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