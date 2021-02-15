Geliştirdiği insansız hava araçları ile Savunma sanayinde çığır açan Selçuk Bayraktar’ı rol model aldığını belirten 18 yaşındaki Elif İnce’nin hayatı Teknofest ile değişti. Genç mucit Elif İnce, yanmayan üniforma ve damar görüntüleme cihazı gibi 2 önemli projeyi hayata geçirdi.