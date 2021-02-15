15 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Genç mucit Elif İnce yaşından büyük işlere imza atıyor! Hayallerine Teknofest ile ulaştı

Genç mucit Elif İnce yaşından büyük işlere imza atıyor! Hayallerine Teknofest ile ulaştı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.02.2021 12:34
Güncelleme:15.02.2021 12:35
Geliştirdiği insansız hava araçları ile Savunma sanayinde çığır açan Selçuk Bayraktar’ı rol model aldığını belirten 18 yaşındaki Elif İnce’nin hayatı Teknofest ile değişti. Genç mucit Elif İnce, yanmayan üniforma ve damar görüntüleme cihazı gibi 2 önemli projeyi hayata geçirdi.
Hayallerine Teknofest ile ulaştı!
Hayallerine Teknofest ile ulaştı!
Silivri’de zincirleme kaza! TEM’in İstanbul yönü kapandı
Silivri’de zincirleme kaza! TEM’in İstanbul yönü kapandı
Gara şehitlerine veda
Gara şehitlerine veda
142 yılın en yoğun kar yağışı
142 yılın en yoğun kar yağışı
Buzlu yolda savruldu
Buzlu yolda savruldu
İstanbul'un karla sınavı
İstanbul'un karla sınavı
İstanbul'da trafikte son durum ne?
İstanbul'da trafikte son durum ne?
Çatı çöktü! Ağaçlar devrildi
Çatı çöktü! Ağaçlar devrildi
Taksim Meydanı beyaza büründü
Taksim Meydanı beyaza büründü
Boğaziçi öğrencilerinden tepki çeken eğlence
Boğaziçi öğrencilerinden tepki çeken eğlence
Günün verileri açıklandı! Vaka sayısında düşüş var
Günün verileri açıklandı! Vaka sayısında düşüş var
İstanbul’da yüz yüze eğitime kar engeli
İstanbul’da yüz yüze eğitime kar engeli
Daha Fazla Video Göster