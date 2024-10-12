12 Ekim 2024, Cumartesi
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Genç kadın uçuruma düştü mü, yoksa eşi mi itti?
Yalova'da eşiyle birlikte çıktığı kayalıklarda uçuruma düşerek hayatını kaybeden Semiha Sözer'in ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor. Sözer'in şüpheli görülen eşi Erdal Sözer tutuklanmıştı. Peki genç kadın, dengesini kaybedip mi düştü, yoksa yapılan ilk tespitteki cinayete mi kurban gitti. Düğümü, bilirkişi heyeti çözecek.