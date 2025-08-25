Gemlik’te polisten kaçarken polis otosuna çarptı

Gemlik’te polisten kaçmaya çalışan bir motosiklet sürücüsü yaşanan kovalamaca sırasında direksiyon hâkimiyetini kaybederek polis otosuna çarptı. Çarpmanın ardından motosiklet durdurulurken, sürücü gözaltına alındı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, polis otosunda maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

