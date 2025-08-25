25 Ağustos 2025, Pazartesi

25.08.2025 13:35
Gemlik’te polisten kaçmaya çalışan bir motosiklet sürücüsü yaşanan kovalamaca sırasında direksiyon hâkimiyetini kaybederek polis otosuna çarptı. Çarpmanın ardından motosiklet durdurulurken, sürücü gözaltına alındı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, polis otosunda maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.
Gemlik'te polisten kaçarken polis otosuna çarptı
