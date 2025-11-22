22 Kasım 2025, Cumartesi

Gemlik'te husumet cinayeti: Uzun namlulu tüfekle öldürdü
Gemlik’te husumet cinayeti: Uzun namlulu tüfekle öldürdü

Gemlik'te husumet cinayeti: Uzun namlulu tüfekle öldürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2025 12:50
Bursa’nın Gemlik ilçesinde uzun namlulu tüfekle husumetlisini öldürüp kaçan saldırgan, 75 kilometre uzaklıktaki İnegöl’de trafik polislerinin nefes kesen takibiyle yakalandı. Kaçarken ekiplere ateş açtığı öğrenilen şüphelinin aracında otomatik tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
