22 Kasım 2025, Cumartesi
Gemlik’te husumet cinayeti: Uzun namlulu tüfekle öldürdü
Bursa’nın Gemlik ilçesinde uzun namlulu tüfekle husumetlisini öldürüp kaçan saldırgan, 75 kilometre uzaklıktaki İnegöl’de trafik polislerinin nefes kesen takibiyle yakalandı. Kaçarken ekiplere ateş açtığı öğrenilen şüphelinin aracında otomatik tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.