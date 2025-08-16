Gelibolu’da çıkan orman yangını böyle görüntülendi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etmeye devam ediyor. Yangın nedeniyle Eceabat Yolağzı ve Gelibolu Karainebeyli köyleri tedbiren boşaltılıyor. Bölgede müdahale çalışmaları devam ederken yangın dron ile görüntülendi.

