16 Ağustos 2025, Cumartesi

Gelibolu'da çıkan orman yangını böyle görüntülendi

Gelibolu'da çıkan orman yangını böyle görüntülendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2025 20:51
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etmeye devam ediyor. Yangın nedeniyle Eceabat Yolağzı ve Gelibolu Karainebeyli köyleri tedbiren boşaltılıyor. Bölgede müdahale çalışmaları devam ederken yangın dron ile görüntülendi.
