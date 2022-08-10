Gelecek Partisi Konak İlçe Başkanı Önder Oktay'dan 3 milyonluk vurgun! "Bakan oğluyum diye dolandırdı"

Gelecek Partisi'nin İzmir Konak İlçe Başkanı olan Önder Oktay'ın adı, film sahnelerini aratmayan bir dolandırıcılık skandalına karıştı. Tülin G. isimli bir kadın kendisini eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın oğlu olarak tanıtan Konak İlçe Başkanı Önder Oktay'ın yatırım teklifine aldanıp 3 milyon lirasını verdi. Talihsiz kadın gerçeği çok geçmeden anlayınca soluğu hemen mahkemede aldı. Sulh Ceza Hakimliği ise Önder Oktay ve eşi Ebru Oktay hakkında dava açılmasına karar verdi.

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