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Geleceğin meslekleri hangileri?

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Giriş: 26.01.2021 12:08
Güncelleme:26.01.2021 12:53
Dünya teknoloji çağında ilerlemeye devam ederken, koronavirüs salgınıyla mücadelede bazı mesleklere ilgi arttı. Geleceğin en çok para kazandıran meslekleri de genellikle bilgisayar üzerinen yapılacak işler olarak gösterildi.

Öğretmenlik, mimarlık, doktorluk... Günümüzde en popüler mesleklerden sadece birkaçı.

Pandemiyle birlikte bir meslek de önem kazandı. O da, salgın hastalıkları araştıran epidemiyologluk oldu.

Teknolojiyle birlikte yapay zeka ve robotik mühendisliğe de ilgi arttı.

Son zamanlarda duymaya başladığımız ''siber saldırı'' kavramı yeni bir iş kolunu yani dijital dedektifliği getirdi.

Ve bir diğer meslek çöp mühendisliği.

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