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Gece yarısı halk sokağa döküldü! Dev çukur oluştu! Çok sayıda kişi evinden tahliye edildi

DHA
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Giriş: 19.01.2023 10:25
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir inşaatın temelinde meydana gelen çökme nedeniyle 4 evdeki 14 kişi tahliye edildi. Olay yerine gelen ve incelemelerde bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada "Tehlikeli gördüğümüz 4 ailenin evini boşalttık. Bu evlerde yaşayan vatandaşlarımızın kalmaları için yerleri ayarladık. Kendileri komşuları ve yakınlarında kalmayı tercih ettiler. Sabah saatlerinde gerekli incelemeleri yapacağız. Şu an için en büyük mutluluğumuz bir can ve mal kaybının olmayışı" diye konuştu.
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