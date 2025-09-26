Gece ağıla giren kurt, 8 kuzuyu telef etti

Olay, dün gece saatlerinde Denizli’nin Acıpayam ilçesi Gedikli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekolojik düzeni korumak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından doğaya salınan kurtlar Bünyamin Helvacıoğlu’nun ağılına girdi. Ağıla giren kurtlar Helvacıoğlu’nun yetiştirmekte olduğu 8 kuzuya zarar verdi. Ağıldaki 8 kuzudan 4 tanesini boğarak öldüren kurtlar 4 tanesini de boğazlarından boğmaya çalışırken ağır yaraladı. Gedikli Mahallesi’nde üçüncü kez kurt boğma vakasının yaşandığını belirten Bünyamin Helvacıoğlu, "Acıpayam gedikli mahallesinde yetiştirmekte olduğum kuzularım, akşam saatlerinde ağıla giren kurt tarafından 8 tane hayvanım telef edildi. Allah’ım bu acıyı başka kimseye göstermesin. Şuan hayvanlarımın yarısı öldü yarısı da yaralı. Çoluğumun çocuğumun emeği zayi oldu. Devlet yetkilileri bu kurtları dağda ki domuzu, haşereyi azaltmak için saldı ama kurtlar avlanmak yerine vatandaşların ağıllarına girip hayvanlarına zarar veriyor. Yetkilerden kurtlarla ilgili bir çözüm bulmalarını bekliyoruz. Bu Gedikli Mahallesi’ndeki üçüncü olay. İki olay önceden gerçekleşti üçüncüsü de bizim ağılda yaşandı. Yetkiler derhal konuya el koyup çözüm bulmalıdır. Yoksa bu kurtlar buralarda küçükbaş hayvan bırakmayacak. Burada hayvancılıkla geçinen ailelerin çoluğunun çocuğunun emekleri çöp olmadan bir çözüm istiyoruz" dedi.

