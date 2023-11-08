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GAZZE'DE İNSANİ DRAM! Çocuklukları çalınmış çocuklar

A Haber
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Giriş: 08.11.2023 10:32
Burası Gazze… Ağabeyi kardeşinin elinden tutmuş enkazlar arasında yürüyor. İsrail bombalarından kurtuldular ama belki ailesinden hayatta sadece ikisi kaldı bilinmez. Her gün bombalanan Gazze'de gelecekleri belirsiz.
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