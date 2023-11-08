GAZZE'DE İNSANİ DRAM! Çocuklukları çalınmış çocuklar

Burası Gazze… Ağabeyi kardeşinin elinden tutmuş enkazlar arasında yürüyor. İsrail bombalarından kurtuldular ama belki ailesinden hayatta sadece ikisi kaldı bilinmez. Her gün bombalanan Gazze'de gelecekleri belirsiz.

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