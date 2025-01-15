Gazze’de Filistinlilerin ateşkes sevinci! Gözyaşları içinde şükür namazı kıldılar

İsrail ve Hamas, Katar'daki görüşmelerin sonunda ateşkes için anlaştı. Gazze'de anlaşma sağlanmasının ardından genç, yaşlı ve çocuk onlarca kişi sokaklara akın etti. Gençler, "Hayber, Hayber, ey Yahudiler! Muhammed'in ordusu geri dönecek" şeklinde sloganlar atarak coşkulu bir şekilde kutlama yapıyor. Sosyal medyada yayılan bir diğer görüntü de ise iki kadının gözyaşları içinde şükür namazı kılarak "elhamdülillah" dediği görülüyor.

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