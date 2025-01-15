15 Ocak 2025, Çarşamba
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Gazze'de Filistinlilerin ateşkes sevinci! Gözyaşları içinde şükür namazı kıldılar
İsrail ve Hamas, Katar'daki görüşmelerin sonunda ateşkes için anlaştı. Gazze'de anlaşma sağlanmasının ardından genç, yaşlı ve çocuk onlarca kişi sokaklara akın etti. Gençler, "Hayber, Hayber, ey Yahudiler! Muhammed'in ordusu geri dönecek" şeklinde sloganlar atarak coşkulu bir şekilde kutlama yapıyor. Sosyal medyada yayılan bir diğer görüntü de ise iki kadının gözyaşları içinde şükür namazı kılarak "elhamdülillah" dediği görülüyor.