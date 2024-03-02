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Gazze’de 1 çuval un bulan küçük kızın mutluluğu! Açlıktan 10’dan fazla çocuk öldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.03.2024 08:58
Gazze'de katliam 147 gündür devam ediyor. İsrail bölgeye yardımların girmesini kısıtlarken şimdiye kadar en az 13 çocuk açlıktan hayatını kaybetti. Geride kalanlar ise kaktüs ve hayvan yemi yiyerek karınlarını doyuruyor.
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