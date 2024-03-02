Gazze’de 1 çuval un bulan küçük kızın mutluluğu! Açlıktan 10’dan fazla çocuk öldü

Gazze'de katliam 147 gündür devam ediyor. İsrail bölgeye yardımların girmesini kısıtlarken şimdiye kadar en az 13 çocuk açlıktan hayatını kaybetti. Geride kalanlar ise kaktüs ve hayvan yemi yiyerek karınlarını doyuruyor.

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