Gaziosmanpaşa’daki araç kundaklama olayı aydınlandı! 19 yaşındaki şüpheli...

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir aracı kundaklayan şüphelinin 19 yaşındaki bir genç olduğu tespit edildi. Şüpheli gözaltına alınması ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Gaziosmanpaşa ilçesi Pazariçi Mahallesi'nde bir aracın kundaklanması neticesinde meydana gelen "Mala Zarar Verme" konusu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, olay yerinden kaçarken 1 adet şarjör ve 1 adet fişek düşüren şüphelinin olay yeri çevresinde bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi neticesinde Burak Can M. (19) isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Şüpheli şahıs 14 Ağustos tarihinde Büyükçekmece İlçesi Ekinoba Mahallesi'nde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs olay yerinde düşürülen şarjörün kendisine ait olduğunu beyan ederek düşürülen şarjörün takılı olduğu tabancayı görevlilere teslim etti.

Konu ile ilgili yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



(Sema ALİM DALGIÇ/SABAH)