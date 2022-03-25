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Gaziosmanpaşa’da zehir tacirlerine operasyon! Uyuşturucuyu asma tavan arasına saklamışlar

İHA
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Giriş: 25.03.2022 09:38
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde emniyet güçlerinin bir eve gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, asma tavan arasına saklanmış uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan torbacı şahıs tutuklanarak hapishaneye gönderildi.

İstanbul Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önüne geçmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, yapmış olduğu istihbarat çalışmaları sonucunda Sarıgöl Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon gerçekleştirdi.

UYUŞTURUCULARI ASMA TAVAN ARASINDA GİZLEMİŞLER

Adreste yapılan geniş çaplı aramada; asma tavan arasına gizlenmiş 5 parça halinde toplamda 406 gr metamfetamin, 135 adet lyrica hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet fişek ve toplam 3 bin 890 lira para ele geçirildi.

Operasyonda Ömer K. ve Cebrail K. isimli kişiler gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti ve parada sahtecilik suçlarından aranan Ömer K. isimli zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Cebrail K.'nin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

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