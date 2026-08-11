Gaziosmanpaşa'da kötü koku ihbarı: Dairede erkek cesedi bulundu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kötü koku geldiği ihbarı yapılan dairede erkek cesedi bulundu. Şemsipaşa Mahallesi'ndeki bir binadan 3 gündür kötü koku geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi. Daireye giren ekipler, salonda bir erkek cesedi, diğer odada ise uyuyan bir kadın buldu. Cesedin Azerbaycan uyruklu Rövşen Zeynalow'a ait olduğu, uyuyan kadının ise ablası Metanet Zeynalow olduğu belirlendi. Akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen Metanet Zeynalow ise işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve kameraman Aydın Baytar, olayın yaşandığı binanın önünden detayları aktardı.