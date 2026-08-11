İzmir'de evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk ile anneannesi öldü

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk ile anneannesi hayatını kaybetti. Şirintepe Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde yapılan kontrolde 4 yaşındaki Yiğit Bulut Aydın ile 56 yaşındaki anneannesi Rezan Korkmaz'ın cansız bedenleri bulundu. A Haber muhabiri Tayfun Er ve kameraman Halil Karahan, yangının meydana geldiği bölgede acı olayın detaylarını aktardı.