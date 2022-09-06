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Gaziantep'teki kimya fabrikasında korkutan patlama

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Giriş: 06.09.2022 14:53
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada yaralıların olduğu bildirildi. Olayda yaralıların olduğu bildirildi.
Kimya fabrikasında korkutan patlama
Kimya fabrikasında korkutan patlama
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