06 Eylül 2022, Salı
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Gaziantep'teki kimya fabrikasında korkutan patlama
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada yaralıların olduğu bildirildi. Olayda yaralıların olduğu bildirildi.