Gaziantep’te üst geçide asılı erkek cesedi bulundu

Gaziantep’te bir parkın içindeki üst geçit korkuluklarına asılı olarak bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Cansız bedenin kimliğini tespit eden emniyet güçleri sır ölüme dair inceleme başlattı.

Olay, Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesine bağlı 25 Aralık Mahallesi'ndeki Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre parka yürüyüş yapmaya giden vatandaşlar parkın ortasından geçen Alleben deresinin üstündeki bir üst geçide asılı halde cansız beden buldu.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptığı inceleme sonucunda şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cesedin Halil İbrahim Can'a(32) ait olduğu tespit edildi. İtfaiye ekipleri korkuluklara iple asılı haldeki cesedi, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından asılı bulunduğu yerden çıkarttı.



CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?

32 yaşındaki Can'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sır ölümü aydınlatmak için çalışma başlatan Asayiş Şubesi ekipleri, Can'ın ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.