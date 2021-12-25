25 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye, Antalya’ya sevk edildi

Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye, Antalya’ya sevk edildi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.12.2021 10:52
Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca devreye girdi. Küçük kız Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken, kızın tedavisini Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan sürdürecek. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık'ta iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. İlk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Ateş, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilmişti. Hayati tehlikesi süren kız çocuğunun tedavisine Sağlık Bakanlığı el attı. Sağlık Bakan'ı Koca, Ateş'in tedavisini Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan üstlenmesini istedi. Koca'nın talimatı üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde hazırlık yapıldı.

Hava ambulansıyla getirildi

Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği hava ambulansıyla Gaziantep'ten Antalya Havalimanı'na getirilen minik Asiye, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı ekibi tarafından karşılanan küçük kız, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türk müziğinin gönül ustası
Türk müziğinin gönül ustası
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye, Antalya’ya sevk edildi
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye, Antalya’ya sevk edildi
Özcan Deniz’in velayet davasında karar
Özcan Deniz’in velayet davasında karar
Defne Samyeli davayı kazandı!
Defne Samyeli davayı kazandı!
İzmir’de öğrenciye şiddet iddiası
İzmir’de öğrenciye şiddet iddiası
Yer altı kabloları bomba gibi patladı
Yer altı kabloları bomba gibi patladı
Başkan Erdoğan Asiye ile bizzat ilgilendi
Başkan Erdoğan Asiye ile bizzat ilgilendi
Bursa’da yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı
Bursa'da yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı
Bisiklet hırsızı kamerada
Bisiklet hırsızı kamerada
Sondaja başladı
Sondaja başladı
İstanbul’un sigortası
İstanbul’un sigortası
İstanbul’da zamlı ulaşım fiyatları
İstanbul'da zamlı ulaşım fiyatları
Daha Fazla Video Göster