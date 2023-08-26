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Gaziantep'te otel yangını! 10 yıldır atıl olan otel için yıkım kararı var

A Haber
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Giriş: 26.08.2023 15:11
Son dakika haberleri… Gaziantep'te 10 yıldır kullanılmayan bir otelde yangın çıktı. Gelen ihbar üzerine ekipler alarma geçti. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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