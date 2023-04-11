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Gaziantep'te minare, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi; operatör öldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.04.2023 14:27
6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep’te hasar gören minare, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi. 25 yaşındaki operatör Mert Köseoğlu hayatını kaybederken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
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