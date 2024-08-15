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Gaziantep'te kurutma sezonu

Gaziantep'te kurutma sezonu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 11:48
Gaziantep mutfağının vazgeçilmezi dolmalık sebzelerin kurutulmasına başlandı.
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