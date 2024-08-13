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Gaziantep'te kadınlardan resim kurslarına yoğun ilgi

Gaziantep'te kadınlardan resim kurslarına yoğun ilgi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.08.2024 12:13
Gaziantep'te sosyal tesislerde açılan resim kurslarına yoğun ilgi gösteren kadınlar, hem yeteneklerini keşfediyor hem de zamanı verimli geçiriyor.
Gaziantep’te kadınlardan resim kurslarına yoğun ilgi
Gaziantep'te kadınlardan resim kurslarına yoğun ilgi
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