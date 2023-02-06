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Gaziantep'te DEPREM anı kameraya böyle yansıdı! Tüyler ürperten sesler

İHA
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Giriş: 06.02.2023 10:19
Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Depreme uykularında yakalananlar panik ve korku içerisinde sokaklara kaçışırken, birçok ilde binalar yıkıldı. Ekipler, enkaz bölgelerine giderek arama ve kurtarma çalışması başlattı. Gaziantep'te deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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Yıkılan binada hayata tutundu
Yıkılan binada hayata tutundu
Tüyler ürperten sesler
Tüyler ürperten sesler
Mersin’de deprem paniği
Mersin'de deprem paniği
Depremin şiddeti kamerada
Depremin şiddeti kamerada
Diyarbakır’da deprem anı
Diyarbakır'da deprem anı
Kurtarılan 3 can omuzlarda taşındı
Kurtarılan 3 can omuzlarda taşındı
1 vatandaş enkazdan kurtarıldı
1 vatandaş enkazdan kurtarıldı
A Haber canlı yayınında kurtarılma anı
A Haber canlı yayınında kurtarılma anı
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