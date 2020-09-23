Gaziantep Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Can Demirel Kovid-19'u nasıl yendiğini A Haber'e anlattı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının hastalığa yakalanan Gaziantep Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Can Demirel Kovid-19 sürecinden neler yaşadı? Hastalığa nasıl yakalandı? Hangi belirtileri görünce Kovid-19'a yakalandığını anlattı? Tedavi sürecinden ne gibi zorluklar yaşadı? Demirel, tüm bu soruları A Haber'de anlattı. Demirel, hayatı boyunca sigara içmediğine ve herhangi bir rahatsızlığı bulunmamasına rağmen hastalığa yakalandığını ağır atlattığını söyledi ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. Öte yandan Demirel, hastalığa yakalanan insanların psikolojik olarak bir savaş verdiğini ve bu savaşı kazanabilmeleri için önce inanmaları gerektiğine dikkati çekti.

"Burada güçlü olmak çok önemli. Kendinizi hastalığı (Kovid-19) yenebileceğinize adım adım inandırmanız gerekmekte." ifadelerini kullanan Gaziantep Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Can Demirel koronavirüsü yenmeyi başardı.

Demirel'in anlatıkları tedbirlerin önemini bir kez daha öne çıkardı.

Prof. Dr. Can Demirel, Kovid-19 salgınına yakalandı yaşadığı zorlu süreci A Haber'e anlattı.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Can Demirel tedbirleri aldı maskesini taktı ancak virüsten kaçamadı 16 gün sonunda yendi.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİNİ ANLATTI

Demirel, hastalığın kendisinde yüksek ateşle ortaya çıktığını ardından halsizlik, boğazda kuruma ve ishal ile belirti gösterdiğini söyledi. Ateşin hastalık süresi boyunca kontrol edilemediğine de dikkat çekti.

"HEPİMİZ BU HASTALIK İÇİN BİR POTANSİYELİZ"

Hastalığın ciddiyetine vurgu yapan Demirel, "Bana bulaşmaz bana bir şey olmaz dememeliyiz. Her insanda farklı seyrediyor. Siz de nasıl seyreder bilemiyoruz ve o yüzden de çok dikkatli olmalısınız. Psikolojik olarak zorlu süreç. Ailenizden haber alamıyorsunuz. Onlarda da var mı bilemiyorsunuz? Fiziksel olarak nefes almakta zorlanıyorsunuz, bitkin hissediyorsunuz, yemek yemek hareket etmek istemiyorsunuz. Gerçekten mücadelesi zor bir hastalık" ifadelerini kullandı.

Sigara içmediğine ve hiçbir kronik rahatsızlığının bulunmadığına dikkat çeken Demirel, "Bunlara rağmen hastalığı zor ve ağır atlattım. Bu hastalık herkese bulaşabilir. Yaş, cinsiyet, meslek ayrımı gözetmiyor. Hepimiz bu hastalık için bir potansiyeliz. " dedi.

16 günlük zorlu tedavi sürecinin ardından 14 gün boyunca da evde kendisini izolasyon altında tutan Demirel, görevinin başına döndü.