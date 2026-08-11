Akçakoca sahiline vuran İHA incelemeye alındı

Akçakoca ilçesinde denizde bulunan şüpheli cisim, Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan incelemede cismin insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirildi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler gerekli güvenlik önlemlerini aldı. SAS personeli tarafından emniyetli bölgeye taşınan cihaz kontrol altına alındı. Valilik açıklamasında, olayla ilgili gerekli inceleme ve değerlendirmelerin tamamlandığı belirtilerek kamuoyunun endişe etmesini gerektirecek herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığı ifade edildi.