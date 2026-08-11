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Bakan Kurum'dan Bozkurt paylaşımı: Bir kez daha zoru başardık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 5 yıl önce yaşanan sel felaketinin yıl dönümünde paylaşım yaptı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, felaketin ardından Bozkurt'ta yürütülen çalışmaları anlatan özel bir videoya yer verdi. Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Acımızı kalbimize gömüp, yüzleri güldürmek için verdiğimiz emeğin hikayesi... Bozkurt'ta 5 yıl önce milletçe yaşadığımız sel felaketinin ardından bir an durmadan, beklemeden yaraları sarmaya, hasarları onarmaya, kayıplarımızı telafi etmeye başladık. Çok şükür bu zorluğun da altından kalktık, el ele verdik, bir kez daha zoru başardık. Şimdi Bozkurt'umuz konutuyla, iş yeriyle, köprüsüyle, hastanesiyle, yeşil alanıyla bakmaya doyulmaz bir yer oldu."

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