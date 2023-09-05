Gaziantep Nurdağı'na çelikten çarşı! Anahtarlar esnafa teslim edildi

Gaziantep Nurdağı'nda depremzede esnaf için çelikten çarşı inşa ediliyor. Üç alanda yükselen proje kapsamında toplam 243 dükkan hizmet verecek. Anahtarlar esnafa teslim edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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