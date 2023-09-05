05 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gaziantep Nurdağı'na çelikten çarşı! Anahtarlar esnafa teslim edildi

Gaziantep Nurdağı'na çelikten çarşı! Anahtarlar esnafa teslim edildi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.09.2023 14:55
Gaziantep Nurdağı'nda depremzede esnaf için çelikten çarşı inşa ediliyor. Üç alanda yükselen proje kapsamında toplam 243 dükkan hizmet verecek. Anahtarlar esnafa teslim edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çelikten çarşı! Anahtarlar esnafa teslim edildi
Çelikten çarşı! Anahtarlar esnafa teslim edildi
Şaşkına çeviren manzara!
Şaşkına çeviren manzara!
Taksim’de akıl almaz silahlı kavga kamerada
Taksim’de akıl almaz silahlı kavga kamerada
’’Tina’nın köye getirildiğini düşünüyorum’’
''Tina'nın köye getirildiğini düşünüyorum''
A Haber yangın bölgesinde
A Haber yangın bölgesinde
İzmir’de kapalı kadınlara çirkin saldırı!
İzmir'de kapalı kadınlara çirkin saldırı!
Depremzede çocukların hayali gerçekleşti
Depremzede çocukların hayali gerçekleşti
Ataşehir’de yangın
Ataşehir'de yangın
Hamsi ne kadar? İşte balık fiyatları...
Hamsi ne kadar? İşte balık fiyatları...
Kuvvetli sağanak yağış yolda!
Kuvvetli sağanak yağış yolda!
Sosyal medyada ilginç grup! Bedava yemek için…
Sosyal medyada ilginç grup! Bedava yemek için…
Çocuğuna faul yapan öğrencisini dövdü!
Çocuğuna faul yapan öğrencisini dövdü!
Daha Fazla Video Göster