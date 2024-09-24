Gaz ile freni karıştırdı! Kaza kaçınılmaz oldu

Sultangazi'de aracını park etmek isterken fren yerine gaza basan sürücünün kaza yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, çarpma sonrası savrulan otomobil marketin önüne kadar gelerek, malzemelere çarptığı görüldü.

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