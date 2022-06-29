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Gaz borusu patladı! Hayatının şokunu yaşadı... Böyle havaya uçtu

İHA
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Giriş: 29.06.2022 16:20
Güncelleme:29.06.2022 16:20
Son dakika haberi... İngiltere'nin Derbyshire bölgesinde bir çiftliğe çit çeken işçi, kullandığı makinenin gaz borusunu patlatması sonucu havaya uçtu.
Hayatının şokunu yaşadı! Böyle havaya uçtu HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI! BÖYLE HAVAYA UÇTU

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