29 Haziran 2022, Çarşamba
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Gaz borusu patladı! Hayatının şokunu yaşadı... Böyle havaya uçtu
Son dakika haberi... İngiltere'nin Derbyshire bölgesinde bir çiftliğe çit çeken işçi, kullandığı makinenin gaz borusunu patlatması sonucu havaya uçtu.