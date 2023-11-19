19 Kasım 2023, Pazar
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Garipçe'de fırtına balık restoranlarına zarar verdi
İstanbul'da etkili olan fırtına, özellikle şehrin Karadeniz kıyılarında hayatı olumsuz etkiledi. Sarıyer Garipçe köyünde dev dalgalar nedeniyle sahildeki balık restoranları hasar gördü. Restoranların masa ve sandalyelerinin bulunduğu ahşap kısımlar yıkılırken, sahil şeridinde de çökmeler yaşandı. Belediye ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Dev dalgalar Rumeli Feneri'nde de etkili oldu. Limanda bulunan kayalıkları aşan dev dalgalar, zaman zaman içerideki teknelere kadar ulaştı.