Gara şehidinin ailesi: Bir nebze de olsa içimize su serpildi

Gara şehidi Astsubay Semih Özbey'in annesi Sadiye Özbey, PKK'nın sözde Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı teröristin öldürüldüğü haberinin bir nebze olsun kendilerini rahatlattığını söyledi. Şehidin babası Gürsel Özbey ise, "Devletimiz gereğini yapacaktır. Hepsini teker teker inlerinden çıkarıp leşlerini serecektir. Ben buna inanıyorum. Devletime güveniyorum. Var olsun Türkiye Cumhuriyeti, var olsun milletimiz." ifadelerini kullandı.

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