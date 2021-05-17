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Gara şehidinin ailesi: Bir nebze de olsa içimize su serpildi

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Giriş: 17.05.2021 23:38
Güncelleme:17.05.2021 23:49
Gara şehidi Astsubay Semih Özbey'in annesi Sadiye Özbey, PKK'nın sözde Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı teröristin öldürüldüğü haberinin bir nebze olsun kendilerini rahatlattığını söyledi. Şehidin babası Gürsel Özbey ise, "Devletimiz gereğini yapacaktır. Hepsini teker teker inlerinden çıkarıp leşlerini serecektir. Ben buna inanıyorum. Devletime güveniyorum. Var olsun Türkiye Cumhuriyeti, var olsun milletimiz." ifadelerini kullandı.
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