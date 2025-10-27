Futbolcu taraftara bıçakla saldırdı!

27 Ekim 2025, Pazartesi

Giriş: 27.10.2025 10:27
Eskişehir’de Süper Amatör Lig'de Sivrihisarspor ile karşılaşan Eskişehir Artı Spor Kulübü futbolcusunun kendisine küfreden taraftara bıçakla koştuğu anlara şahitlik edem futbolcu Abdulkadir Tekin, "Üstünü değiştirip, büyük ihtimalle bıçağını alıp tribünün sonuna doğru koşmaya başladı. Ben 30 kişinin arasından koştuğunu gördüm" dedi.
