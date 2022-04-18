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Funda Gök Türkiye'de tedavi altında

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Giriş: 18.04.2022 14:09
Hollanda'da farklı teşhisler konulan ve ölüme terk edilen bir Türk vatandaşı daha ambulans uçakla İstanbul'a getirilerek Türk doktorlara emanet edildi. Baba Halil Gök, "Devletime milletime teşekkür ediyorum. Doktorlar yapılacak bir şey olmadığını söylemişti. İğne vurup öldürmeyi bile denediler. Türkiye’den yardım istedik. Herkesten Allah razı olsun buraya kadara geldik. Orada korku içindeydik. 24 saat uyku uyumuyorduk." ifadelerini kullandı.
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