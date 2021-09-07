Fransız aktör Jean Paul Belmando 88 yaşında hayatını kaybetti | Jean Paul Belmondo kimdir?

Ünlü Fransız aktör Jean Paul Belmondo 88 yaşında hayatını kaybetti. Fransız aktör bir süredir hastanede tedavi görüyordu. 1933'te Paris'in batısındaki Neuilly-sur-Seine'de doğan Belmondo, 1960'lar ve 1980'lerin en büyük Fransız film yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor.

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