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Fransız aktör Jean Paul Belmando 88 yaşında hayatını kaybetti | Jean Paul Belmondo kimdir?

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Giriş: 07.09.2021 09:43
Güncelleme:07.09.2021 09:43
Ünlü Fransız aktör Jean Paul Belmondo 88 yaşında hayatını kaybetti. Fransız aktör bir süredir hastanede tedavi görüyordu. 1933'te Paris'in batısındaki Neuilly-sur-Seine'de doğan Belmondo, 1960'lar ve 1980'lerin en büyük Fransız film yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor.
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