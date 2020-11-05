Fotokapan anbean yakaladı! Öyle bir şey yaptı ki... İşte yaban hayatından hayrete düşüren görüntüler

Düzce'deki ormanlara kurulan foto kapanlar ile yaban hayatı görüntüledi. Kurt, boz ayı, yaban domuzu, tilki, vaşak, çakal ve geyikler görüntülere yansırken kamerayı fark eden bir karacan öyle bir şey yaptı ki... İşte yaban hayatından görenleri hayrete düşüren anlar...

Düzce'deki ormanlara kurulan foto kapanlar ile yaban hayatı görüntüledi. Kurt, boz ayı, yaban domuzu, tilki, vaşak, çakal ve geyikler görüntülere yansırken kamerayı fark eden bir karacan öyle bir şey yaptı ki... İşte yaban hayatından görenleri hayrete düşüren anlar...