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Fotokapan anbean yakaladı! Öyle bir şey yaptı ki... İşte yaban hayatından hayrete düşüren görüntüler

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Giriş: 05.11.2020 09:48
Güncelleme:05.11.2020 09:56
Düzce'deki ormanlara kurulan foto kapanlar ile yaban hayatı görüntüledi. Kurt, boz ayı, yaban domuzu, tilki, vaşak, çakal ve geyikler görüntülere yansırken kamerayı fark eden bir karacan öyle bir şey yaptı ki... İşte yaban hayatından görenleri hayrete düşüren anlar...

Düzce'deki ormanlara kurulan foto kapanlar ile yaban hayatı görüntüledi. Kurt, boz ayı, yaban domuzu, tilki, vaşak, çakal ve geyikler görüntülere yansırken kamerayı fark eden bir karacan öyle bir şey yaptı ki... İşte yaban hayatından görenleri hayrete düşüren anlar...

Yaban hayatından fotokapana yakalanan anlar hayrete düşürdü! Karaca öyle bir şey yaptı ki... YABAN HAYATINDAN FOTOKAPANA YAKALANAN ANLAR HAYRETE DÜŞÜRDÜ! KARACA ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ...

Fotokapan anbean yakaladı!
Fotokapan anbean yakaladı!
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