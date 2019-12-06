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06.12.2019

Foça'da kadın komandoların zorlu eğitimi

Jandarma Genel Komutanlığı Foça’da ilk kadın komando astsubay adaylarının eğitim görüntülerini paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında ilk kadın komando astsubay adaylarının zorlu eğitimlerini gösteren video paylaşıldı. Paylaşımda, kadın komandoların geçtikleri zorlu eğitimden kesitler yer aldı.

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