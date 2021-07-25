25 Temmuz 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Filenin Sultanları galibiyetle başladı! Türkiye son Olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 yendi

Filenin Sultanları galibiyetle başladı! Türkiye son Olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 yendi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.07.2021 13:43
A Milli Kadın Voleybol takımı, Tokyo Olimpiyatları'na galibiyetle başladı. Türkiye, B grubu'ndaki ilk maçında son Olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup etti. Güçlü rakibi karşısında baştan sona üstün bir performans sergileyen milliler, karşılaşmanın setlerini 25-21, 25-14 ve 25-14 kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı grupta ikinci maçını salı günü İtalya ile oynayacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Filenin Sultanları galibiyetle başladı!
Filenin Sultanları galibiyetle başladı!
Uzman isim uyardı! Sağlıklı yaşam için...
Uzman isim uyardı! Sağlıklı yaşam için...
Sarıyer'de yavru köpeği cayır cayır yaktılar
Sarıyer'de yavru köpeği cayır cayır yaktılar
Artvin'de yaralar sarılıyor
Artvin'de yaralar sarılıyor
Maskeyle gelen yeni cilt hastalığı
Maskeyle gelen yeni cilt hastalığı
Ankara'da ağaçlık alanda yangın
Ankara'da ağaçlık alanda yangın
Vatandaşa 15 Temmuz tehdidi
Vatandaşa "15 Temmuz" tehdidi
Balıkçılıkla başladı,turizmci oldu
Balıkçılıkla başladı,turizmci oldu
Kanalizasyon suyu halk plajına aktı
Kanalizasyon suyu halk plajına aktı
Tatilciler dönüyor!
Tatilciler dönüyor!
Balıkçıların korkulu rüyası
Balıkçıların korkulu rüyası
Antioksidan zengini besinler neler?
Antioksidan zengini besinler neler?
Daha Fazla Video Göster