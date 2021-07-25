Filenin Sultanları galibiyetle başladı! Türkiye son Olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 yendi

A Milli Kadın Voleybol takımı, Tokyo Olimpiyatları'na galibiyetle başladı. Türkiye, B grubu'ndaki ilk maçında son Olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup etti. Güçlü rakibi karşısında baştan sona üstün bir performans sergileyen milliler, karşılaşmanın setlerini 25-21, 25-14 ve 25-14 kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı grupta ikinci maçını salı günü İtalya ile oynayacak.

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