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Figürlü sıcak hava balonları Ürgüp'de havalandı

Figürlü sıcak hava balonları Ürgüp'de havalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.08.2024 09:51
Nevşehir Kültür Yolu Festivali, son üç gününde uluslararası balon etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. 11 Ağustos tarihine kadar devam edecek Balon Festivali'ne 18 ülkeden farlı figürlerde çok sayıda balon Kapadokya semalarında uçuş gerçekleştirdi.
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Figürlü sıcak hava balonları Ürgüp’de havalandı
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