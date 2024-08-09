09 Ağustos 2024, Cuma
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Figürlü sıcak hava balonları Ürgüp'de havalandı
Nevşehir Kültür Yolu Festivali, son üç gününde uluslararası balon etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. 11 Ağustos tarihine kadar devam edecek Balon Festivali'ne 18 ülkeden farlı figürlerde çok sayıda balon Kapadokya semalarında uçuş gerçekleştirdi.