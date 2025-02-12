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Ferdi Tayfur’un oğlu konuştu: Beni babama düşman ettiniz

Ferdi Tayfur’un oğlu konuştu: Beni babama düşman ettiniz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.02.2025 08:47
Ferdi Tayfur, ona böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'a mirasından pay bırakmamıştı. Vasiyetin açıklanmasının ardından, sosyal medyada Turanbayburt'a ait olduğu iddia edilen paylaşımlar gündem oldu. Çünkü ölen babasına tepki gösteriyordu. O paylaşımların yalan olduğu açıklandı. Timur Turanbayburt, o mesajları kendisinin yazmadığını ileri sürdü. "Beni babama düşman ettiler" dedi.
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Ferdi Tayfur’un oğlu konuştu: Beni babama düşman ettiniz
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