12 Şubat 2025, Çarşamba
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Ferdi Tayfur’un oğlu konuştu: Beni babama düşman ettiniz
Ferdi Tayfur, ona böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'a mirasından pay bırakmamıştı. Vasiyetin açıklanmasının ardından, sosyal medyada Turanbayburt'a ait olduğu iddia edilen paylaşımlar gündem oldu. Çünkü ölen babasına tepki gösteriyordu. O paylaşımların yalan olduğu açıklandı. Timur Turanbayburt, o mesajları kendisinin yazmadığını ileri sürdü. "Beni babama düşman ettiler" dedi.