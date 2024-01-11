Fenomen soruşturmalarında yeni gelişme! Dilan-Engin Polat ve Tayyar Taylan-Özlem Öz çiftinin savcıları değişti

Lüks ve gösterişli yaşantılarıyla uzun bir süre sosyal medya gündemini meşgul eden fenomenlerden Dilan-Engin Polat ve Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çiftleriyle beraber Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında yürütülen soruşturmalarda yeni bir gelişme yaşandı. Kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve yasadışı bahis gibi soruşturmalara bakan Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü, görev yerinin değişmesi gerekçesiyle, yerini 3 farklı meslektaşına bıraktı.