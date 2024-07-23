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Fenomen çoban videosuyla izlenme rekoru kırdı: Ben neden fakirim, araştırılsın!

Fenomen çoban videosuyla izlenme rekoru kırdı: Ben neden fakirim, araştırılsın!

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 00:23
Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde yerel seçimlerden sonra aldığı oy oranı ve sitem dolu şiiri ile haber olan çoban Aydın Battal, bir dizide 3 bölüm için teklif almış ve dizide de şiirlerinde olduğu gibi muhtar adayı rolünde oynamıştı. Dizi çekimlerinden sonra hayatının bir bölümü belgesel olan Battal, 'Neden fakirim' konulu videosuyla da sosyal paylaşım sitelerinde en çok izlenen ve takip edilenler arasında yer aldı. Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, üzerinde üç yük olduğunu söylediği ve fakirliğinin araştırılmasını istediği video ile ilgili olarak, "Benim videolarım dolaşımda. Ben yüzde 50 paradan yana fakirim, yüzde 50 oranda da zihinden fakirim ama hayatın tadını çıkarıyorum" dedi.
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