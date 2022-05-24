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Fenerbahçeli Rambo'dan ilginç savunma! Bir daha kesersem Galatasaraylı olayım

İHA
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Giriş: 24.05.2022 12:08
Trabzonspor'un şampiyonluğunun akabinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan kulüp bayrağını üçüncü denemesinde keserek hedefine ulaşan fanatik Fenerbahçeli Rambo Okan ile ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlı Rambo, kendisini "Bir daha yaparsam Galatasaraylı olayım, pişmanım" ifadeleriyle savundu. Hakim ise zanlıyı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
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