Fenerbahçe'de Fred var sorun yok! Çaykur Rizespor engelini rahat geçti | Çaykur Rizespor 0 - 5 Fenerbahçe MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Rize'de oynanan mücadelenin ilk yarısını sarı-lacivertli ekip, Fred'in yaklaşık 30 metreden attığı golle önde kapattı. İkinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe, 53. dakikada golcüsü Edin Dzeko'nun attığı golle farkı ikiye çıkardı. Daha sonra Fred'le 2 gol daha bulan sarı-lacivertli ekip farkı 4'e çıkardı. Maçın 66. dakikasında Alikulov'un kendi kalesine attığı golle skor 5-0 oldu. Fenerbahçe maçı farklı kazanarak puanını 7'e yükseltti.