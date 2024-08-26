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Fenerbahçe'de Fred var sorun yok! Çaykur Rizespor engelini rahat geçti | Çaykur Rizespor 0 - 5 Fenerbahçe MAÇ SONUCU

Fenerbahçe'de Fred var sorun yok! Çaykur Rizespor engelini rahat geçti | Çaykur Rizespor 0 - 5 Fenerbahçe MAÇ SONUCU

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.08.2024 09:04
Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Rize'de oynanan mücadelenin ilk yarısını sarı-lacivertli ekip, Fred'in yaklaşık 30 metreden attığı golle önde kapattı. İkinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe, 53. dakikada golcüsü Edin Dzeko'nun attığı golle farkı ikiye çıkardı. Daha sonra Fred'le 2 gol daha bulan sarı-lacivertli ekip farkı 4'e çıkardı. Maçın 66. dakikasında Alikulov'un kendi kalesine attığı golle skor 5-0 oldu. Fenerbahçe maçı farklı kazanarak puanını 7'e yükseltti.
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