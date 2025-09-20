Fenerbahçe maçına biletsiz taraftar sokan şahıs yakalandı

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanan erteleme maçında biletsiz kişileri stadyuma sokan bir kişi polis tarafından yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

