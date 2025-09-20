20 Eylül 2025, Cumartesi

Fenerbahçe maçına biletsiz taraftar sokan şahıs yakalandı

Giriş: 20.09.2025 11:35
Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanan erteleme maçında biletsiz kişileri stadyuma sokan bir kişi polis tarafından yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
