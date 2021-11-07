07 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Feci kaza! Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı | Olay yerinden ilk görüntüler

Feci kaza! Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı | Olay yerinden ilk görüntüler

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.11.2021 00:33
Güncelleme:07.11.2021 00:33
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaralı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü sağlık personeli 5 kişi yaralandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaralı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü sağlık personeli 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Dağkent kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesi Örencik köyünde meydana gelen traktör kazasında yaralanan sürücüyü taşıyan Can Eren D. idaresindeki 14 GL 358 plakalı ambulans ile İlayda G. yönetimindeki 06 ADK 19 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savulan ambulans devrilirken, otomobil tabelalara çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve ambulansta bulunan sağlık personeli Can Eren D., Elif K., Büşra A. ile ambulanstaki hasta yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kızının kaza yaptığını öğrenerek olay yerine gelen İlayda G.'nin annesi gözyaşı dökerken, traktör kazasında ağır yaralanan ambulanstaki vatandaşın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Feci kaza! Ambulans otomobille çarpıştı
Feci kaza! Ambulans otomobille çarpıştı
Terör propagandası yapan araştırma görevlisi tutuklandı
Terör propagandası yapan araştırma görevlisi tutuklandı
Afyon’da katliam gibi kavga!
Afyon'da katliam gibi kavga!
aklava imalathanesinde çıplak usta!
aklava imalathanesinde çıplak usta!
İETT otobüsü arızalanınca caddede trafik yoğunluğu oluştu
İETT otobüsü arızalanınca caddede trafik yoğunluğu oluştu
Esenyurt’ta terası silerken 5. Kattan aşağı düştü
Esenyurt’ta terası silerken 5. Kattan aşağı düştü
Alacak-verecek meselesi yüzünden arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Alacak-verecek meselesi yüzünden arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Düştüğü yerde mahsur kalan işçi vinç yardımıyla kurtarıldı
Düştüğü yerde mahsur kalan işçi vinç yardımıyla kurtarıldı
Sis ortasında Marmara Denizi’nde korku dolu anlar
Sis ortasında Marmara Denizi'nde korku dolu anlar
Can yakan olay! 65 kişi öldü
Can yakan olay! 65 kişi öldü
İşte gezilmeye görülmeye değer Rum köyleri
İşte gezilmeye görülmeye değer Rum köyleri
Boşanmak istemeyince kendine sıktı
Boşanmak istemeyince kendine sıktı
Daha Fazla Video Göster