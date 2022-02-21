Feci kaza 3 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı! Acılı annenin feryadı yürek yaktı

Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki Ali yaşamını yitirdi. Cenazeyi almaya gelen acılı annenin de evladını son defa görebilmek için morga koşarak, “Ali’m. İçim yanıyor kuzum” demesi boğazları düğümledi.

Kaza, Antalya'nın Kepez ilçesi Kirişçiler yolu üzerinde geçen akşam sularında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; yol kenarında ailesi ile birlikte piknik yapan 3 yaşındaki Ali Kayatepe'ye H.Y. hakimiyetindeki 07 AJN 754 plakalı araç çarptı. Durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi.

MİNİK ALİ ARAÇ ALTINDA SIKIŞTI

Küçük Ali, babası ve diğer vatandaşların yardımı ile araç altında sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ali'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

MORGA KALDIRILDI

Çarpan aracın sürücüsü olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

"ALİ'M. İÇİM YANIYOR KUZUM"

Cenazeyi almak için morg önüne gelen anne Fatoş Kayatepe ve baba güçlükle ayakta durdu. Oğlunu görmek için morga doğru koşan anneyi yakınları güçlükle sakinleştirdi. Annenin, "Ali'm. İçim yanıyor kuzum" demesi yürekleri dağladı.

Cenaze aile üyelerinin gözyaşları arasında alınarak toprağa verilmek üzere Serik Gebiz Mahallesine götürüldü.