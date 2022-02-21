21 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Feci kaza 3 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı! Acılı annenin feryadı yürek yaktı

Feci kaza 3 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı! Acılı annenin feryadı yürek yaktı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.02.2022 13:17
Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki Ali yaşamını yitirdi. Cenazeyi almaya gelen acılı annenin de evladını son defa görebilmek için morga koşarak, “Ali’m. İçim yanıyor kuzum” demesi boğazları düğümledi.

Kaza, Antalya'nın Kepez ilçesi Kirişçiler yolu üzerinde geçen akşam sularında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; yol kenarında ailesi ile birlikte piknik yapan 3 yaşındaki Ali Kayatepe'ye H.Y. hakimiyetindeki 07 AJN 754 plakalı araç çarptı. Durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi.

MİNİK ALİ ARAÇ ALTINDA SIKIŞTI

Küçük Ali, babası ve diğer vatandaşların yardımı ile araç altında sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ali'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

MORGA KALDIRILDI

Çarpan aracın sürücüsü olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

"ALİ'M. İÇİM YANIYOR KUZUM"

Cenazeyi almak için morg önüne gelen anne Fatoş Kayatepe ve baba güçlükle ayakta durdu. Oğlunu görmek için morga doğru koşan anneyi yakınları güçlükle sakinleştirdi. Annenin, "Ali'm. İçim yanıyor kuzum" demesi yürekleri dağladı.

Cenaze aile üyelerinin gözyaşları arasında alınarak toprağa verilmek üzere Serik Gebiz Mahallesine götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Evladını kaybeden annenin feryadı yürek dağladı
Evladını kaybeden annenin feryadı yürek dağladı
Kaçarken takla atıp metrelerce sürüklendi
Kaçarken takla atıp metrelerce sürüklendi
Kavgayı seyrederken kurşun yedi
Kavgayı seyrederken kurşun yedi
ABD’ye İslam’ı sevdiren adam
ABD'ye İslam'ı sevdiren adam
Çocuklarının babasını gözünü kırpmadan katletti
Çocuklarının babasını gözünü kırpmadan katletti
A Haber’e konuştu: Düşman gelirse...
A Haber'e konuştu: Düşman gelirse...
Dev domuz avcıya saldırdı!
Dev domuz avcıya saldırdı!
Büyükada’da İSKİ borusu patladı
Büyükada’da İSKİ borusu patladı
Suikastın zanlıları adliyeye sevk edildi
Suikastın zanlıları adliyeye sevk edildi
Sahte kimlik ve dublörlü dolandırıcılık!
Sahte kimlik ve dublörlü dolandırıcılık!
Ölüm korkusu sona erdi!
Ölüm korkusu sona erdi!
İzmir’de pitbull dehşeti
İzmir’de pitbull dehşeti
Daha Fazla Video Göster